A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que está a proceder a uma reparação na rede pública de saneamento na Avenida Carlos Bacelar até ao final da tarde da próxima quarta-feira.

A intervenção vai provocar alguns constrangimentos e condicionamentos no trânsito, nomeadamente no acesso ao túnel que faz a ligação entre a Avenida Carlos Bacelar e a Avenida Marechal Humberto Delgado e no acesso ao centro da cidade no sentido Braga/Porto.