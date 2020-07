Famalicão: Obras deixam trânsito condicionado na Rua Ernesto Carvalho e Av. 25 de Abril de 3 a 8 de Agosto

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão informa que durante a próxima semana, de 3 a 8 de agosto, haverá condicionamentos ao trânsito na Rua Ernesto Carvalho e na Avenida 25 de Abril devido a obras de reparação na rede de saneamento público a cargo do Departamento do Ambiente – Águas Residuais. Na Av. 25 de Abril o trânsito estará proibido a pesados no sentido Rotunda da Água e Rotunda 1º de Maio. O acesso a moradores estará acautelado.

Na sequência destas obras os transportes públicos irão sofrer alterações estando, neste período, inativas as paragens, da Rua Álvaro Castelões nos dois sentidos (Universidade Lusíada), Rotunda 1º de Maio no sentido nascente/poente e Escola D. Sancho I. Irá ser criada, provisoriamente, uma paragem na Rua Barão da Trovisqueira em frente à sede da Santa Casa da Misericórdia.