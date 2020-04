Famalicão: O Vicente deixou-nos, até sempre guerreiro!

O Vicente, natural de Vila Nova de Famalicão, deixou-nos esta quinta feira.

Estava internado no IPO a aguardar um dador de medula, depois de, aos três anos de idade, lhe ter sido diagnosticada um tipo de leucemia.

Durante o último ano o Vicente foi um resistente, tendo passado por vários tratamentos de quimioterapia e transfusões de sangue. Todas as etapas contaram com um apoio infindável da família, mas também da comunidade, que se uniu sensibilizada com a causa.

Nesta quinta feira chegou a notícia que ninguém queria ter, uma má notícia. O pequeno Vicente decidiu descansar… para sempre.

Até já guerreiro! 🖤