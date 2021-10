Famalicão: “O Salvador dos Oceanos” dos alunos da EB de Cabeçudos mostrado em Óbidos

“O Salvador dos Oceanos”, idealizada pelos alunos da EB de Cabeçudos e desenhada pelos alunos dos Cursos de Design e Engenharia, da Universidade Lusíada e pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos do Agrupamento D. Sancho I, vai ser apresentado, por estes dias, na Exposição FOLIO – Festival Literário Internacional de Óbidos. Nesta exposição, que decorre, desde esta quinta-feira até 24 de outubro, são apresentadas as máquinas que representam Óbidos, Campo Maior e Vila Nova de Famalicão, no âmbito do Mymachine.

Este projeto trabalha a criatividade e a inovação na educação, capacitando os alunos com competências como a resolução de problemas, mobilizando a comunidade escolar, desde os primeiros anos de escolaridade até ao ensino profissional e universitário. Implementado em vários países, permite a reflexão sobre um problema e a sua solução sob a forma de uma máquina.