Famalicão: O Rodrigo nasceu e a junta de Castelões ofereceu 250 euros

No âmbito do Programa de Incentivo à Natalidade, criado em dezembro do ano passado, a Junta de Freguesia de Castelões entregou mais um cheque, no valor de 250,00€, ao recém-nascido Rodrigo Silva.

A autarquia local assinala o momento nas redes sociais, com «parabéns aos pais e votos de um futuro risonho para o pequeno Rodrigo».

A Junta de Freguesia de Castelões decidiu implementar este programa no sentido de procurar contrariar a tendência do envelhecimento da população e promover a fixação de população jovem na freguesia. Esta medida aplica-se ao primeiro filho e seguintes.

Este já é o sétimo cheque entregue este ano. Até agora, a junta de freguesia já investiu 1750,00 euros nesta medida.