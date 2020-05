Famalicão: O resgate do cão que afinal é raposa e foi batizado de “Covid”

O Município de Famalicão partilhou nas redes sociais, na noite desta segunda-feira, a história do resgate de um cão que, afinal, é uma raposa.

No passado dia 1 de abril, o Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão foi contactado para a captura de um cachorro sinalizado como um cão de grande porte, pertencente à munícipe que alertou os serviços municipais. Porém, ao chegar à ocorrência, descobriu-se que aquele “cachorrinho fofo e peludinho” não era uma cria de cão, mas sim de uma raposa.

Procedeu-se à recolha do animal, uma raposinha do sexo masculino com cerca de um mês e uma semana, um pouco desnutrida, mas sem quaisquer ferimentos visíveis.

De acordo com o procedimento aquando da captura destes animais selvagens, procedeu-se de imediato à procura de tocas ou leiras de raposas nas imediações de forma a devolver de imediato a cria à progenitora. Porém, como as buscas se demonstraram infrutíferas, o animal foi levado para o Centro de Recolha Animal de Vila Nova de Famalicão para aí ter todos os cuidados médico-veterinários que necessitava dada a sua idade e condição frágil. Aí permaneceu durante um mês e oito dias num local específico onde só contactava com os tratadores e a médica veterinária. Foi alimentado e cuidado sempre atendendo à sua espécie com características diferentes de um animal de companhia.

Tendo em conta, a situação de pandemia em que vivemos, o animal foi batizado de “Covid”.

Depois dos cuidados iniciais, contactou-se o Centro de Recuperação de Fauna Selvagem do Parque Nacional da Peneda Gerês, que é a entidade que trata destes assuntos no território onde se encontra Famalicão, onde foi entregue no dia 8 de maio e onde estará em cativeiro durante o tempo que os tratadores do centro assim o entenderem necessário.



Neste Centro, o animal vai ser sujeito a vários testes, vai aprender a capturar presas para se alimentar e vai ser preparado para se defender de possíveis predadores.



Quando o pequeno “Covid” estiver capacitado para ser libertado na natureza os serviços de Defesa Animal do Município serão contactados pelos serviços para agendar a sua libertação no seu habitat natural de origem, ou seja, nas imediações de onde foi encontrado.