Famalicão: O Pai Natal está a chegar a Pedome

O Pai Natal vai percorrer as ruas da freguesia de Pedome nos dias 18 e 19 de dezembro. Uma iniciativa inserida no Natal N`Aldeia, organizada pela GRACAFE – Associação Cultural de Pedome, com apoio dos demais movimentos da freguesia.

Nos dias em que o Pai Natal estiver de passagem por Pedome irá percorrer as ruas da freguesia na sua charrete movida pelos seus belos cavalos e distribuirá presentes pelas crianças que participaram no passatempo “Desenho o meu Natal”.

Esses presentes foram possíveis graças ao esforço e colaboração de patrocinadores e parceiros que acreditam no trabalho da associação organizadora.

O passatempo “Desenho o meu Natal” desafiou as crianças a desenharem o seu Natal e a enviarem os seus desenhos que foram publicados na página do Facebook da Gracafe.

No total, 68 crianças aceitaram e participaram neste desafio e estão ansiosas pela chegada do Pai Natal.

Esta é uma das várias iniciativas do evento “Natal n´Aldeia” que além das iniciativas da Gracafe, abrange todas as iniciativas dos movimentos de Pedome que se relacionem com o Natal; aquelas que são organizadas pelo agrupamento de Escuteiros, FNA e Guias de Pedome, assim como também da Comissão de Festas e Grupo Coral.