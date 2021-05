Famalicão: O livro infantil ajuda as crianças a enfrentarem os problemas

A Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco estabeleceu uma parceria com a EDUPA – Associação para o Desenvolvimento Pessoal, com vista ao desenvolvimento do projeto “Conversas que contam”.

Passa por usar o livro infantil como forma de abordar temas mais complexos junto das crianças. Muitos especialistas consideram que os bons livros infantis (que exploram tanto o texto como as ilustrações) são o recurso perfeito para aproximar adultos e crianças a algumas questões mais sensíveis do dia-a-dia, como os medos, a perda, a adoção, o divórcio, os sentimentos, entre outros.

As ações informativas são, por isso, dirigidas a pais, educadores e profissionais da área da educação e psicologia. Irão realizar-se mensalmente, na segunda sexta-feira de cada mês, e terão sempre temáticas diferentes e sugestivas.

A primeira sessão será em formato online, via zoom, e terá lugar já no próximo dia 14 de maio, pelas 18h30. Com o tema “As novas famílias” pretendem associar esta primeira sessão às comemorações do Dia Internacional da Família.

Para aceder à sessão basta, no dia, aceder ao seguinte link (clique aqui) ou aceder ao ID da reunião: 916 4148 8864 / Senha de acesso: 373340. As sessões são gratuitas.

A EDUPA- Associação para o Desenvolvimento Pessoal é uma associação local que tem como principal objetivo desenvolver atividades de desenvolvimento pessoal dirigidas, preferencialmente, a crianças e jovens em idade escolar e projetos de educação integral com educadores (pais e/ou professores), com vista ao desenvolvimento das suas competências pessoais, inteligência emocional e autoconhecimento.