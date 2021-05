Famalicão: O impacto da pandemia no comércio nas “Quartas na Sede” do PSD

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Famalicão (ACIF) participa esta quarta-feira, em mais uma sessão das “Quartas na Sede”, promovida pelo PSD. Fernando Xavier Ferreira vai falar sobre o impacto da pandemia no comércio.

A iniciativa está marcada para as 21h30 e vai decorrer online através da plataforma Zoom. Os interessados devem inscrever-se através de mensagem privada enviada para o Facebook do PSD de Famalicão, em www.facebook.com/PSDVNFamalicao, onde será também transmitida a conferência.

As sessões das “Quartas na Sede” decorrem quinzenalmente com uma organização alternada entre as quatro secções do PSD local: ASD – Autarcas Social Democratas, JSD – Juventude Social Democrata, MSD – Mulheres Social Democratas e TSD – Trabalhadores Social Democratas.