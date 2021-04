Famalicão: O galardoado “Listen” na Casa das Artes

O filme de Ana Rocha de Sousa, distinguido com o prémio Bisato d’Oro de melhor realização – um dos galardões paralelos do Festival de Cinema de Veneza – e vencedor do prémio Sorriso Diverso Venezia “pela sua abordagem às questões sociais” é exibido, na próxima quinta-feira, às 19 horas, no pequeno auditório da Casa das Artes, em mais uma sessão do Cineclube de Joane.

O filme, que conta no elenco com Lúcia Moniz, Ruben Garcia e Sophia Myles, relata o drama vivido por uma família portuguesa emigrada no Reino Unido, a quem os serviços sociais retiram a guarda dos três filhos, que consideram em risco de sofrer danos emocionais, desencadeando os protocolos do sistema de adopção forçada.

Desesperados, os pais tentam provar, antes que seja demasiado tarde, que são capazes de cuidar das crianças.