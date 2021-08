Famalicão: O Cão Danado apresenta “REPLAY” e Mapa de Afinidades

O Cão Danado celebra 20 anos com a estreia da peça “REPLAY” e com a instalação de Mapa de Afinidades, um circuito artístico. O espetáculo vai ser exibido nos dias 17 e 18 de setembro na Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. No dia 18 de setembro, vai ser instalado um novo circuito que impele as pessoas a sentar-se em cadeiras disponibilizadas em diferentes pontos do Parque da Devesa. Nas diversas localizações, o público pode aceder a um vídeo criado para o local por realizadores e artistas.

“Replay” é uma criação de Sara Barbosa que aborda a construção da cena, em cena. O Mapa de Afinidades surge, no âmbito do projeto Germinal 2021, de uma parceria entre o Cão Danado e a equipa do Parque da Devesa.

No dia 18 de agosto, também vai ser instalada no Parque da Devesa uma escultura de Edgar Massul. A obra resulta de uma residência artística/artes visuais realizada durante o Germinal 2019.

O Cão Danado, associação cultural sem fins lucrativos criada em 2001, faz, este ano, 20 de atividade contínua. É uma estrutura de criação e de produção de artes, que tem vindo a desenvolver o seu trabalho não só na área das Artes Performativas, mas também nas Artes Visuais, Música, Cinema e Formação.