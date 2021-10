Famalicão: Nuno Sá assume vice-presidência da Comissão de Trabalho e Segurança Social

Por indicação do Grupo Parlamentar do PS, o deputado socialista Nuno Sá foi indicado para vice-presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

O deputado do PS agradece o convite e confiança da líder parlamentar dos socialistas Ana Catarina Mendes, comprometendo-se «a exercer estas novas funções parlamentares com toda a dedicação e empenho em prol do bom trabalho e funcionamento da Comissão de Trabalho e Segurança Social que tem uma relevância central e preponderante para a vida dos portugueses». Acrescenta: «não posso deixar de dizer que também sinto orgulho por Vila Nova de Famalicão porque sou um famalicense no Parlamento, que representa Vila Nova de Famalicão e os meus concidadãos, esperando deixar uma marca positiva de reconhecimento dos famalicenses, do seu espírito, caráter e capacidade de trabalho, no exercício das funções de Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social».

O eleito famalicense também encara o seu novo papel nesta Comissão como o corolário e valorização do seu próprio percurso, experiência e competências na área do trabalho e segurança social no Parlamento, porquanto o deputado Nuno Sá tem integrado a Comissão de Trabalho e Segurança Social em diversas legislaturas com muitas iniciativas e intervenções, tendo mesmo sido coordenador dos deputados do PS nesta Comissão.