Famalicão: “Nunca Vi Um Helicóptero Explodir” na Casa das Artes

“Nunca Vi Um Helicóptero Explodir”, de Catarina Ferreira de Almeida e Joel Neto, com encenação de Luísa Pinto, estreia-se na Casa das Artes de Famalicão, na noite desta quinta-feira, às 21h15. O espetáculo será, ainda, exibido na sexta-feira, à mesma hora, e no sábado, às 11 horas, sempre no grande auditório.

Esta coprodução Narrativensaio-AC com a Casa das Artes de V. N. Famalicão e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, transporta-nos para uma casa no campo, por via da pandemia da covid-19, onde um homem e uma mulher têm de escrever uma peça de teatro. O que na vida de todos os dias não ousariam dizer um ao outro alimenta a escrita, quebrando fronteiras entre fantasia e realidade. Em “Nunca Vi Um Helicóptero Explodir”, o diálogo, cómico ou simplesmente cruel, redime-se numa rotina criativa propiciada pela mudança da cidade para a aldeia.

António Durães, Filipa Guedes, Luísa Pinto, Rui de Noronha Ozório, Constança Antunes e o jornalista Fernando Alves interpretam este espetáculo.

Entrada: 6 euros. Estudantes, Cartão Quadrilátero Cultural e Seniores (a partir dos 65 anos): 3 Euros