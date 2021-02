Famalicão: Número de internados (80) continua a baixar no hospital

O número de internados com covid-19 no Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, tem acompanhado a tendência decrescente de novos casos registados no concelho.

O hospital de Famalicão tem mantido, nos últimos dias, um número estável de 80 internamentos. Recorde-se que em finais de janeiro, a unidade hospitalar chegou a ter 120 pessoas internadas com covid-19.

O número de novos casos de Covid-19 no concelho desceu para 1476, segundo dados da DGS dos últimos 14 dias (de 20 de janeiro a 2 de fevereiro). No relatório anterior, Famalicão contabilizava 1658 casos por cem mil habitantes. Mesmo assim, os números colocam Famalicão em risco extremamente elevado de transmissão do vírus.