Famalicão: Núcleo de Árbitros entrega vestuário à Loja Social

No âmbito da ação solidária ‘ Agasalha um Amigo’, promovida pela APAF, em conjunto com os núcleos de árbitros sobre o Dia Internacional do Voluntariado, todo o vestuário e calçado oferecidos pelos associados do Núcleo de Árbitros de Famalicão (NAF) foram entregues à Loja Social.

Com este gesto, o NAF espera ter contribuído para melhorar a vida de quem mais precisa.

A Loja Social de Famalicão tem como objetivos promover e contribuir para a melhoria de condições de vida dos cidadãos socialmente mais vulneráveis, através da atribuição de bens essenciais ao seu bem-estar e necessidades.