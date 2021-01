Famalicão: Núcleo da Iniciativa Liberal promete oposição construtiva

O Núcleo de Famalicão da Iniciativa Liberal reuniu, esta quarta-feira, com Ricardo Mendes, vice-presidente da Câmara Municipal.

O encontro, que decorreu por videoconferência, serviu para a IL se apresentar e assinalar «o seu compromisso de oposição construtiva e atenta para a construção de um concelho melhor».

A conversa, segundo nota de imprensa do núcleo, permitiu, auscultar os problemas e desafios enfrentados a nível municipal, como perceber as opções políticas e estratégias, definidas pelo executivo municipal, para o corrente ano.

Foram, ainda, comunicadas algumas das preocupações do Partido Iniciativa Liberal, já manifestadas publicamente, como a redução da carga fiscal, a situação de denúncia do “Jornal de Famalicão”, os planos para a requalificação do centro urbano e a situação da N14, na zona de saída para a Trofa. A questão da relocalização da Horta Comunitária do Parque da Devesa, o orçamento camarário para 2021 e o futuro da economia famalicense foram também discutidos neste encontro.