Famalicão: Núcleo da Iniciativa Liberal já tem coordenador

Carlos Figueiredo é o primeiro coordenador local do núcleo de Famalicão da Iniciativa Liberal; a mesa do plenário fica com António Elias.

Os dois órgãos foram eleitos, no passado sábado, no auditório da União de Freguesias Famalicão e Calendário.

O plenário serviu, ainda, para eleger o plano de atividades e orientação política. Carlos Figueiredo, farmacêutico de 56 anos, será o presidente do Núcleo para um mandato de dois anos. O grupo de coordenação conta com outros seis membros.

A sessão contou ainda com a intervenção do antigo presidente da Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto.

Com a formalização do Núcleo, os Liberais de Famalicão esperam poder dar início à sua atividade política no concelho, com a missão de ter um papel de “Provedor do Contribuinte”, como defendido pelo novo presidente do Núcleo, Carlos Figueiredo. O Núcleo compromete-se a defender o contribuinte famalicense «contra abusos por parte do executivo camarário, como a excessiva tributação ou desperdício de fundos públicos». Compromete-se, ainda, a defender o fortalecimento da iniciativa privada e a criar propostas no sentido de atrair mais investimento e desenvolvimento económico para o concelho. A juventude e ambiente são, também, preocupações da estrutura local, «no sentido de marcar a diferença a nível autárquico para os próximos dois anos, procurando ser uma voz de oposição e uma alternativa viável para os eleitores».