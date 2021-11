A Direção Geral da Saúde atualizou, esta sexta-feira, o número de casos Covid-19 em cada um dos concelhos do território nacional.

No documento, o concelho de Vila Nova de Famalicão surge com uma taxa de 56 casos por cada 100 mil habitantes, no relatório anterior eram 58.

Os dados agora revelados dizem respeito aos últimos 14 dias.