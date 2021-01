Famalicão: Novo trabalho da Casa ao Lado pode ser visto no campo da feira

O novo mural da autoria do centro artístico famalicense, pintado no âmbito do projeto MAPA (Movimento de Arte Pública Alternativo), já pode ser apreciado no campo da feira de Famalicão.

Trata-se de mais um trabalho d´A Casa ao Lado que está a representar o folclore.

O projeto «M.A.P.A. (Movimento de Arte Pública Alternativo)», que conta com o apoio do Município de Famalicão, visa destacar a importância que o folclore tem nas diferentes freguesias do concelho, o seu passado histórico, os seus usos e costumes, a sua identidade cultural expressa no trabalho fundamental efetuado pelos diferentes grupos e ranchos.