Depois do assalto ao posto de combustível da Galp, esta segunda à noite, no centro da cidade de Famalicão, registou-se um outro crime com as mesmas características na noite desta terça-feira.

O alvo dos assaltantes foi a “bomba” da BP, em Vilarinho das Cambas, na Rua das Paradas.

Sob a ameaça de arma de fogo, um homem conseguiu levar uma quantia em dinheiro não revelada.

Para o local foi chamada a GNR, a investigação deve passar para a Polícia Judiciária.