O novo ponto de carregamento de veículos elétricos está na Avenida 25 de Abril e permite o carregamento em simultâneo de dois veículos. Este posto junta-se aos já instalados e em funcionamento na Rua Luís Barroso, na Rua Álvaro Castelões, na Avenida de França e no parque de estacionamento junto à CESPU.

Para breve está prevista a instalação de mais dois carregadores: um na Praça Mouzinho de Albuquerque e outro no parque de estacionamento da Casa do Território, no Parque da Devesa.