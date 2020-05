Famalicão: Novo incêndio em carpintaria de Telhado

Nesta manhã de quarta-feira registou-se um novo foco de incêndio, na carpintaria que funciona na Avenida Principal da freguesia de Telhado, nas proximidades da igreja, em Vila Nova de Famalicão.

Já esta terça-feira os bombeiros foram chamados ao local para combater as chamas que deflagravam num dos silos. Menos de 24 horas depois, os soldados da paz viram-se obrigados a intervir novamente, desta com um novo foco de incêndio, no silo que no dia anterior não havia sido afetado pelas chamas.

A situação registou-se por volta das 07h00 tendo sido resolvida pelos Bombeiros Voluntários de Famalicão.