Famalicão: Novo Centro Pastoral de Novais começa a funcionar em agosto

As freguesias de Novais, Ruivães e comunidades vizinhas vão poder aceder ao novo Centro Pastoral de Novais a partir de agosto. O edifício está a ser construído de raiz e a obra está na fase final de construção. De acordo com o presidente da União das Freguesias de Ruivães e Novais, Duarte Veiga, o espaço “vem colmatar uma grande necessidade da comunidade”.

Esta terça-feira, dia 25 de maio, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, visitou a empreitada e notou estar “muito satisfeito com o resultado da nova edificação”. A visita contou ainda com a presença do vereador das freguesias, Mário Passos, que afirmou que o novo centro é importante para melhorar “a qualidade de vida da comunidade e para o crescimento equilibrado e harmonioso do território concelho”.

O Centro Pastoral vai apresentar um salão polivalente com uma área de 700 metros, salas de catequese, cartório, entre outros espaços. A área envolvente vai ser reabilitada com a constituição de zonas verdes e parque de estacionamento. O edifício, avaliado em 355 mil euros, recebeu o apoio de 50 mil euros por parte do município.