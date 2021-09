Famalicão: Novo caso de assalto com moradores em casa, desta vez na freguesia da Lagoa

Depois de revelado pela Cidade Hoje um caso de assalto a uma moradia com pessoas no seu interior, na freguesia de Ruivães, esta quarta-feira, chegou à nossa redação mais um relato de uma situação idêntica, na freguesia da Lagoa.

Este crime aconteceu na passada semana, numa moradia nas proximidades da N204, numa das zonas mais movimentadas da freguesia. Segundo um familiar dos lesados, um grupo de dois homens terá entrado na zona de garagem da casa com os proprietários a poucos metros daquele local, numa área contigua, a compartimentar as compras que haviam descarregado do carro.

Os homens, que foram avistados já em fuga por um vizinho, conseguiram levar uma carteira com documentos, cartão de multibanco e 80 euros em dinheiro.

A carteira acabaria por ser localizada horas depois, já sem o dinheiro e o cartão de multibanco.

Os moradores só deram conta do crime depois de terem sido alertados pelo vizinho que achou estranho o comportamento dos dois homens.

O caso foi reportado às autoridades.