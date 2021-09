Famalicão: Novo adro de Lemenhe entregue à comunidade

O adro da igreja de Lemenhe foi renovado e, mais do que um espaço de apoio ao culto religioso, passa a ser «uma referência identitária para esta comunidade, um espaço de encontro e partilha», referiu Paulo Cunha, no passado domingo na inauguração e bênção do espaço.

O presidente da Câmara Municipal presidiu à entrega do renovado espaço à população, cerimónia que contou com a presença do vereador das Freguesias, Mário Passos, do presidente da União de Freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, Carlos Fernandes, e do pároco local, Pe. Vítor Sá. A intervenção resulta de um investimento municipal na ordem dos 77 mil euros.

Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal tem desenvolvido ações de renovação das infraestruturas existentes nas freguesias, no sentido de elevar a qualidade de vida da população. Em Lemenhe, por exemplo, é de salientar as obras de requalificação no santuário de Nossa Senhora do Carmo, um dos mais importantes espaços religiosos de Famalicão, que apresenta renovadas condições de acolhimento de fiéis e turistas, em resultado de um processo iniciado em 2016, que terminou em julho de 2021, com o restauro do adro do santuário.