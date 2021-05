Famalicão: Noventa anos da CEVE também se comemoram com teatro

No âmbito da celebração dos seus 90 anos, a Cooperativa Eléctrica do Vale d’Este promove o primeiro momento cultural C.A.M.P. Comunidade Artes Música e Performance no próximo dia 29 maio (sábado) pelas 16 horas, junto ao Santuário da Nossa Senhora da Saúde, em Monte de Fralães. Trata-se da apresentação da peça de teatro “Malhar em Ferro Frio”, uma comédia criada pelo Grupo de Teatro Greculeme, natural de Lemenhe (Famalicão), contando com a participação especial da Academia de Música de Viatodos.

A CEVE convida toda a comunidade a participar e usufruir deste momento de animação. Assegura que o evento, que é gratuito, está a ser organizado de acordo com as regras e normas sanitárias indicadas pela Direção Geral de Saúde em função do estado de calamidade vigente.

A peça é uma adaptação de C.J. P. da Rocha, com Ana Clara Sousa, Beatriz Carvalho, Inês Campos, Susana Barbosa. A sonoplastia é de Carlos Ferreira e a direção e encenação de Juca.

Sinopse: D. Inês acolhe duas raparigas órfãs como suas criadas. Uma parece que tem diabo e a outra é boa para ir buscar a morte.

O projeto – Comunidade Artes Música e Performance, da CEVE, engloba um ciclo de 3 iniciativas culturais e artísticas que, cruzando e partilhando públicos entre os 2 municípios da sua área de concessão, serão realizadas por parceiros locais apoiados pela CEVE. O objetivo passa por criar momentos de convívio, confraternização e bem-estar, através de espetáculos culturais e artísticos em espaço público.