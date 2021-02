A Associação de Moradores das Lameiras dá início, nos meses de abril, maio e junho, a três novas ações de formação: interação e rotinas diárias com crianças e jovens com necessidades educativas específicas; alimentação e nutrição no ciclo da vida; e primeiros socorros.

As ações, com duração de 25 horas cada, com direito a certificado e subsídio de alimentação, decorrem duas vezes por semana em formato online.

Inscrições ou informações em amlameiras.pt.