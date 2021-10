Famalicão: Novas hortas já estão em funcionamento

As novas Hortas Urbanas de Famalicão (HUFA), na Avenida dos Descobrimentos, próximas do centro da cidade, já estão em pleno funcionamento. Cerca de 170 utilizadores já trabalharem as suas hortas e há, ainda, uma lista de espera de 70 candidatos, que aguardam formação.

Com cerca de dois hectares de área, quase o dobro das antigas hortas no Parque da Devesa, os hortelãos ganharam novos espaços para o cultivo de produtos hortícolas, em resultado de 178 talhões de 25 m2; 11 talhões de 100 m2; 11 hortas de 50 m2 e 20 hortas elevadas de fácil acesso. Há, ainda, equipamentos de apoio: uma casa principal; oito casas de apoio, bancos e mesas, árvores de fruto, um canteiro de aromáticas e zona de compostagem entre outras zonas úteis.

A Câmara Municipal recorda que com a criação deste espaço foi possível prolongar a área de lazer e fruição ambiental em Famalicão através das margens do Rio Pelhe, que atravessa o Parque da Devesa e, agora, as Hortas Urbanas.

Este é um novo espaço «de defesa e valorização ambiental de Vila Nova de Famalicão», que vem ao encontro de um dos grandes propósitos do novo executivo, «que é a salvaguardar do meio ambiente e de criar espaços para as pessoas poderem desenvolver atividades lúdicas saudáveis, condição essencial para a sua saúde e bem estar», refere o presidente da Câmara, Mário Passos.

Os interessados num talhão para cultivo devem preencher o formulário de candidatura, disponível nos serviços municipais do Balcão Único ou através do portal em https://www.famalicao.pt/formularios-famalicao

A formação em agricultura modo de produção biológica é uma condição de obrigatoriedade para a atribuição de um talhão das HUFA. A autarquia promove a sua realização. Os talhões são depois atribuídos por ordem de chegada.