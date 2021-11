Famalicão: Novais com novo espaço religioso e comunitário

O novo Centro Pastoral e Paroquial de Novais foi inaugurado este domingo, numa sessão que contou, entre outros, com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, e o Arcebispo Primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, que procedeu bênção do espaço.

O edifício representa um investimento que ronda os 355 mil euros, 100 mil dos quais concedidos pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia. Com uma área de 700 metros quadrados, o espaço apresenta um salão polivalente, salas de catequese, cartório, entre outros espaços preparados para receber momentos religiosos a atividades culturais.

Trata-se de um projeto «que não foi pensado apenas para cumprir um propósito que atende à dimensão religiosa, mas também outras valências que as comunidades têm que ter, nomeadamente, no que respeita à cultura, ao desporto, à solidariedade e ao recreio», sinalizou Mário Passos, reforçando a polivalência da obra. O autarca sublinhou, ainda, a importância da ligação entre a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia e a comunidade local, de modo a que, «de mãos dadas, continuamos juntos nesta trajetória de criação de bem-estar, melhor qualidade de vida e orgulho por sermos famalicenses».

O Centro Pastoral e Paroquial «é tão importante como a igreja», disse o Arcebispo Primaz de Braga. D. Jorge Ortiga reforçou que «aqui aprofundamos a fé e partimos para a vida com uma responsabilidade diferente».

À margem da inauguração, foi igualmente falado o novo parque de lazer previsto para esta freguesia. Sobre este espaço, Mário Passos assinalou a pretensão de avançar com «a aquisição dos terrenos, por forma a que também seja aqui colocado mais outro equipamento de qualidade».