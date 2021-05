Famalicão: Nova capela mortuária de Pedome pronta em agosto

A construção da nova Capela Mortuária de Pedome, a partir da reabilitação do antigo edifício, deve estar pronta em agosto deste ano. Esta intervenção teve um apoio municipal de 107 mil euros e foi um dos pontos de paragem da visita realizada esta quarta-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, acompanhado por Mário Passos, vereador com o pelouro das freguesias, e pelo presidente da junta local, José Luís Alves. Aliás, o autarca considerou este investimento como «um dos mais importantes nos últimos anos, porque dá resposta a uma necessidade sentida e legitimamente ansiada pelos cidadãos».

Paulo Cunha sinalizou, também, o investimento na rede viária, realçando as obras na Rua de Real, no acesso ao Parque de Lazer, onde a autarquia investiu, numa primeira fase, mais de 100 mil euros, e onde vai investir agora mais 60 mil euros no prolongamento da intervenção. As obras de reabilitação na sede da Humanitave também constaram do roteiro e foram consideradas pelo presidente da Junta de Freguesia «como uma intervenção fundamental». José Luís Alves realçou, também, o investimento da Junta de Freguesia na instalação de um multibanco na freguesia, «que colmata uma carência da população do dia-a-dia».

Para o futuro, José Luís Alves lança as obras de ampliação e reabilitação da Junta de Freguesia, um edifício com mais de 30 anos, «que já não oferece as condições dignas para o exercício das suas funções».