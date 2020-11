Famalicão: Nova ala da urgência para doenças respiratórias e covid-19 abre dia 2 de dezembro

A nova ala da urgência do hospital de Famalicão, para doenças respiratórias, incluindo a covid-19, está praticamente pronta. Atualmente decorrem trabalhos de limpeza e instalação de equipamentos para que o espaço comece a receber doentes na próxima quarta-feira, 2 de dezembro.

A construção do edifício, que custou 150 mil euros à Câmara Municipal, surge com o objetivo de separar os doentes, evitando, deste modo, focos de contágio dentro do hospital. Ao mesmo tempo permitirá uma maior capacidade de resposta da unidade hospitalar ao momento pandémico que atravessamos.