Vila Nova de Famalicão é um dos municípios finalistas da 6ª edição do “Município do Ano – Portugal 2019″.

Famalicão encontra-se nomeado na categoria ” Norte – Mais de 20 mil habitantes ” com o projeto “Famalicão Visão 25 – Comunidade do Futuro”.

O concurso, dinamizado pela Universidade do Minho, tem como objetivo o reconhecimento de boas práticas de projetos implementados pelos municípios com impacto no território, economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade. Afinal são também estes os propósitos do Famalicão Visão 25, pretende fornecer uma visão integrada de desenvolvimento e ser orientador das energias e aspirações dos agentes e instituições do concelho (pessoas) para o desenvolvimento económico, social, cultural e ambiental. Ser uma ferramenta para todos os agentes locais, proporcionador do alinhamento das diversas intervenções no território, e ter um papel ativador e fertilizador da ação e da iniciativa dos atores no território, são outros propósitos deste projeto implementado pela câmara municipal.

Na mesma categoria, Vila Nova de Famalicão compete com os municípios de Bragança (Brigantia Ecopark), Esposende (Projeto Estratégico municipal para o bem-estar animal) e Ponte de Lima (Festival Internacional de Jardins).

A cerimónia de entrega de prémios realiza-se a 15 de novembro em Arouca.