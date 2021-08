Famalicão: Noites de «Verão na Praça» com música e momentos de humor

Por estes dias, a Praça está animada com música e comédia. O Mercado Municipal de Vila Nova de Famalicão recebe o «Verão na Praça», uma iniciativa que que visa proporcionar momentos de animação gratuita na zona de restauração.

Ao longo desta semana, os visitantes da Praça terão a oportunidade de se deliciar com as iguarias do Mikadinho, da Camionete, da Tapearia Portuguesa, do Bubbles, do Caramella ou do La Via Restaurante ao som do DJ Landu Bi, na quarta, 25, a partir das 21h00, o sentido de humor de Joel Ricardo Santos, na quinta, 26, pelas 22h00, e o jeitinho brasileiro dos Roda de Samba – Toque Social, na sexta, 27, com início pela mesma hora. Para fechar a semana, no sábado, 28, acontece a atuação de DJ Diogo Fonseca, a partir das 22h00.

Recorde-se que a Praça – Mercado de Famalicão, localizada na Avenida Marechal Humberto Delgado, é um espaço moderno e recém-remodelado que inclui o mercado permanente e o mercado cíclico de segunda a sábado – o primeiro a funcionar das 07h00 às 19h00 e o segundo entre as 07h00 e as 13h00 – e locais de restauração abertos de segunda a quinta, das 10h00 às 24h00, e às sextas e sábados, das 10h00 à 01h00.

Os visitantes dispõem de estacionamento gratuito nas proximidades, nomeadamente, 75 lugares no antigo Campo da Feira junto à Avenida José Manuel Marques, entre as rotundas dos Rotários e do D. Sancho I, 800 lugares no parque do Campo da Feira (exceto à quarta-feira), 347 lugares do parque junto à Central de Camionagem e, ainda mais perto do mercado, 150 lugares de estacionamento no novo parque provisório, nos terrenos da antiga Central de Camionagem de Famalicão, que confronta com a principal via da cidade, a Avenida Marechal Humberto Delgado.

Para mais informações sobre os serviços e atividades da Praça, consulte a página https://www.pracafamalicao.pt/.