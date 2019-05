Famalicão no Portugal Smart Cities Summit

O Município de Vila Nova de Famalicão vai marcar presença no Portugal Smart Cities Summit, o maior evento nacional dedicado ao debate sobre as cidades inteligentes que decorre de 21 a 23 de maio, na Feira Internacional de Lisboa.

Vila Nova de Famalicão é o maior exportador da região Norte e o terceiro município mais exportador a nível nacional. As amplas redes de envolvimento e compromisso entre o público, o privado e o institucional, formadas à volta de vários setores e o recurso a canais e plataformas de cooperação, de comunicação e de participação, são um exemplo de uma cidade cada dia mais inteligente, aberta ao mundo, à cidadania e ao desenvolvimento sustentável.

Neste contexto, a Câmara Municipal celebrou com a NOS uma parceria de cooperação com o objetivo de afirmar o município no mapa das Smart Cities, potenciando a sustentabilidade energética e ambiental, bem como a inovação urbana de infraestruturas, serviços e recursos da autarquia.

É neste contexto de integração no mapa das Smart Cities que o Município participa na Portugal Smart Cities Summit, onde exporá a sua ideia de “Famalicão Smart, uma cidade sustentável”, demonstrando a sua conceção de cidade inteligente. A participação do município contará, também, com a parceria de duas empresas famalicenses – Partteam e FamaSete – e o CeNTI – Centro de Nanotecnologia e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes.