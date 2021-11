Famalicão no Portugal Smart Cities Summit

Vila Nova de Famalicão vai marcar presença no Portugal Smart Cities Summit, entre 16 e 18 de novembro na FIL – Parque das Nações, onde vai partilhar com autarquias, entidades públicas e privadas nacionais e internacionais, instituições de ensino superior e secundário, ensino académico e científico, empresas e startups tecnológicas, a sua experiência com o projeto B- Smart, uma plataforma informática que, com a informação trabalhada, permite prever situações e melhorar a gestão do município.

Esta plataforma processa, analisa e cruza informação diversa sobre o dia a dia do território, ajudando à eficiência da gestão do espaço público. Associado a este centro de operações está uma aplicação móvel desenvolvida para aproximar os cidadãos da autarquia e facilitar o acesso aos serviços municipais. A ferramenta está disponivel no Google Play e App Store com o nome Famalicão Your Place.

O Portugal Smart Cities Summit tem um objetivo comum de debater o futuro das smart cities e melhorar a vida dos cidadãos.