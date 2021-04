Famalicão: No Mercado Municipal decorrem os últimos trabalhos antes da abertura

Ultimam-se os últimos trabalhos e pormenores para que a Praça – Mercado Municipal de Famalicão esteja pronto para a abertura, no dia 25 de abril.

Recorde-se que a infraestrutura, totalmente remodelada, custou quatro milhões de euros, com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, que garantiram um cofinanciamento FEDER de 3,1 milhões de euros.

Esta intervenção vai transformar o Mercado Municipal, que ainda assim não perde a sua fachada principal; será um espaço multifuncional e de convívio, com espaços de trocas, de encontros, de partilha de saberes, sabores e tradições.