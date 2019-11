Famalicão no maior evento de futebol da América

A empresa tecnológica YouOn está, esta quinta e sexta-feira, nos Estados Unidos da América, no Soccerex Miami, um dos maiores eventos do mundo dedicado à indústria do futebol, para apresentar a sua plataforma Skoiy OTT. Trata-se de uma solução que permite a clubes e a ligas desportivas distribuir os seus conteúdos de vídeo em qualquer parte do mundo, através de vários dispositivos (iOS, Android, Apple TV, Android TV, Smart TVs, Chrome Cast e Web).

O crescimento do vídeo online tem sido exponencial nos últimos anos, existindo cada vez mais empresas, das mais variadas áreas, a disponibilizarem conteúdo de vídeo online através de plataformas próprias de subscrição, as OTT (over-the-top). Também no universo do desporto tem-se verificado esta tendência, sendo que a criação de Sports OTT será um dos grandes tópicos do debate promovido pela Soccerex.

A solução da YouOn permitiu ao FC Porto, através do recente lançamento da FC Porto TV, ser o primeiro clube nacional e um dos primeiros a nível europeu, a implementar a sua plataforma OTT – um canal multiplataforma com conteúdos exclusivos para ver em qualquer parte do mundo.

Além do FC Porto, outras entidades desportivas e as federações portuguesas de natação, voleibol e basquetebol escolheram a solução tecnológica famalicense para a criação da sua própria plataforma de streaming.

A conferência de Miami conta com a presença dos protagonistas mais relevantes da indústria global do futebol, representantes de clubes como o Manchester United, Borussia Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Los Angeles FC, Paris Saint-Germain, e de organizações desportivas, como a FIFA, a La Liga, a Bundesliga, entre outras. No Soccerex, os líderes do setor de mais de 90 países vão discutir o presente e o futuro do desporto rei.