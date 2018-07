Famalicão no epicentro da internacionalização

Vila Nova de Famalicão está cada vez mais no radar de delegações internacionais, que querem conhecer as potencialidades económicas e turísticas do concelho e, nalguns casos, estabelecer relações de proximidade com o município famalicense tendo em vista a promoção de projetos conjuntos. São sobretudo delegações empresariais e académicas mas também institucionais por via de embaixadas e associações.

Só esta semana, o município recebeu os associados da Câmara de Comércio Luso-Britânica, no âmbito da iniciativa “How It’s Made In Vila Nova de Famalicão”, e acolheu a visita do embaixador da República Checa, em Portugal, Petr Šelepa, e do Cônsul honorário da República Checa no Porto, Francisco Pavão. No final de junho cerca de 400 congressistas do World Marketing Congress estiveram em Famalicão para conhecer o novo Centro Português do Surrealismo e a Fábrica de Chocolate da Casa Grande.

A visita do embaixador checo a Vila Nova de Famalicão realizou-se a convite do município, no âmbito da política da internacionalização que está a ser desenvolvida e aprofundada pelo executivo municipal liderado por Paulo Cunha.

Depois de ter sido recebida nos Paços do Concelho, a comitiva seguiu para uma visita à empresa Têxtil Manuel Gonçalves (TMG), apontada como um exemplo da pujança industrial e económica de Famalicão e uma das empresas famalicenses que mais exporta para a República Checa.

Satisfazendo um pedido especial do embaixador, a jornada continuou na Casa Museu Camilo Castelo Branco, em S. Miguel de Seide, ex-libris da cultura e literatura nacional. De resto, a visita do embaixador teve como objetivo dar a conhecer as potencialidades económicas e industriais do concelho, mas também fazer uma apresentação da dinâmica cultural e turística, demonstrando que Famalicão tem qualidade de vida e as pessoas gostam de viver aqui.

Nesse sentido, a jornada passou obrigatoriamente pela Devesa, com o embaixador completamente rendido à beleza do Parque. Na Casa do Território, foram dados a conhecer um conjunto de projetos industriais emergentes, através da apresentação das startups WestMister, Meia Dúzia e Alma De Luce.

No final, foram colocadas em cima da mesa diversas propostas de cooperação com destaque para o convite ao Municipio de Vila Nova de Famalicão para apresentar o concelho e as potencialidades na República Checa, já em Outubro próximo.

Afirmando-se como Cidade Têxtil, Famalicão é o concelho mais exportador do Norte de Portugal, e terceiro a nível nacional. O mercado europeu é o destino de mais de 50% das suas exportações. O espírito empreendedor e a vontade de internacionalizar marcam o ADN do tecido empresarial famalicense. Uma dinâmica que se reflete nos 310 novos projetos empresariais recentemente aprovados e apoiados no concelho, que representam um investimento global superior a 450 milhões de euros.

Ver como se faz em Famalicão

Foi precisamente para ver como se faz em Famalicão que a Câmara de Comércio Luso-Britânica convidou os seus associados a participar numa visita a algumas empresas do concelho. “How It’s Made In Vila Nova de Famalicão” decorreu na passada terça-feira, e começou com uma visita às instalações da Salsa e incluiu passagem pela incubadora de empresas do Famalicão Made IN – Polo da Riopele.

Os associados da Câmara de Comércio Luso-Britânica passaram também pela Casa Grande – Fábrica de Chocolates e a jornada terminou com visita e prova de vinhos na Casa de Compostela, um produtor também ele nascido do têxtil. Pertence à família Manuel Gonçalves, o fundador da Têxtil TMG que também criou e lançou a Casa Agrícola de Compostela.