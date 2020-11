Famalicão no décimo sexto lugar nacional da eficiência financeira

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses relativo a 2019 e esta terça-feira tornado público, Vila Nova de Famalicão aparece no ranking global dos 100 municípios financeiramente mais eficientes, no décimo sexto lugar, o mesmo que ocupava nos dois anos anteriores.

Famalicão soma 952 pontos, sendo que a pontuação máxima foi obtida pelo Porto, com 1.744 pontos em 1.900 possíveis.

O Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses é um trabalho conjunto da Ordem dos Contabilistas Certificados e o Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.