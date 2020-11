Famalicão: Nine avança com construção de parque de estacionamento junto à igreja

A freguesia de Nine vai avançar, muito brevemente, com a construção de um parque de estacionamento junto à igreja e à capela mortuária. Este foi um dos projetos que o presidente da Câmara foi analisar, numa visita que efetuou à freguesia esta quarta-feira.

«É uma obra necessária e que será muito funcional para Nine, indo de encontro às ambições da população», referiu Paulo Cunha.

A autarquia de Nine tem feito também obras de beneficiação na rede viária, onde já investiu cerca de 165 mil euros. Em destaque, a Rua dos Caçadores, uma artéria importante da freguesia.

Nesta visita, o autarca passou pela Associação Desportiva Ninense que tem, neste momento, a decorrer um conjunto de intervenções para a concretização de um campo de futebol 7, obras que contaram já com o apoio municipal no valor de 60 mil euros.

Além da visita às principais obras que decorrem na freguesia, Paulo Cunha teve a oportunidade de conhecer as ambições que Nine acalenta para o futuro, nomeadamente um espaço polivalente para as diversas gerações; entretanto, o parque lúdico e desportivo vai receber as árvores que o vão tornar mais verde.