Famalicão: Nesta quinta-feira Centro vacinou 131 professores / funcionários de escolas e 670 crianças

A INJEX foi aceite pela a direção da AFIA (Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel), passando a integrar os corpos da associação. A AFIA agrega um conjunto de grandes empresas que operam na indústria automóvel, com destaque para: Aspöck, Bosch, Bourbon, Eurostyle, Gestamp, Antolin, Coindu, Mahle, Hitachi e Borgwarner.

Com a adesão à AFIA, a empresa famalicense consolida o seu papel entre pares, no momento em que se assiste a uma importante inversão geopolítica, com a indústria nacional, europeia e do mundo ocidental a procurar reduzir, nos produtos que consome, o peso das importações do oriente, cujos fabricantes não cumprem as severas regras financeiras, sociais e ambientais que incidem sobre a indústria ocidental.

As empresas que constituem a associação são um cluster com enorme impacto na economia nacional, contribuindo significativamente para a riqueza nacional, sendo responsável por 10 000 milhões de euros em exportações no ano findo.

A empresa famalicense, igualmente fabricante para a indústria automóvel, ramo a que se dedica desde a fundação em 2003, obteve em 2020 a certificação de qualidade automóvel IATF 16949, apenas atribuída às melhores empresas do ramo. Neste ano pandémico conseguiu aumentar as vendas em 11%, relativamente a 2019.