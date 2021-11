Famalicão: Nelson Sousa e Raquel Cunha vencem as 3H Noturnas BTT dos Amigos do Pedal

Nelson Sousa do Team Bike Brothers / Bragalux / Belleville e Raquel Cunha da UCVNFamalicão / CC Avidos foram os grandes vencedores das 3 Horas Noturnas BTT da Associação Amigos do Pedal.

A prova teve como palco a freguesia do Louro, contou com um percurso de cerca de 8 kms por bosques e quintas privadas, por trilhos «lindíssimos e uma envolvente de rara beleza», explicou a organização.

Nelson Sousa chegou ao fim da prova com oito voltas dadas ao traçado, terminando com o tempo 2:44:28.316. Já Raquel Cunha completou o desafio com seis voltas e o tempo 2:45:10.367.

A classificação completa pode ser consultada online, aqui.