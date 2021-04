Famalicão: ndBIM é uma das melhores empresas para se trabalhar em Portugal

A ndBIM Virtual Building foi certificada como Great Place to Work, pela Great Place to Work Portugal. A empresa famalicense é, assim, um dos Melhores Lugares para Trabalhar em Portugal.

Este reconhecimento chegou esta terça-feira e António Ruivo Meireles, CEO da ndBIM, assinala que 2020 foi um ano de tremendos desafios, designadamente «ao nível da gestão da nossa maior mais-valia: as pessoas», pelo que o foco esteve sempre na equipa e nas suas condições de trabalho.

A pandemia covid-19 trouxe uma nova realidade que exigiu o máximo de toda a equipa, «desde o organizacional até ao envolvimento interpessoal. Enquanto líder tive, mais do que nunca, de delegar e confiar que a equipa faria o seu melhor e se excederia». Por isso, confessa, o foco passou pela certeza de que toda a equipa tinha reunidas as condições para desempenhar as suas funções no melhor ambiente possível. Em suma, e como refere, «sentir-se parte integrante de um projeto nuclear e de um grupo, mesmo à distância».

António Ruivo Meireles garante que «hoje estamos mais fortes como equipa e, portanto, somos mais sólidos como empresa. Obter um Trust Index de 96% (bem acima da média do setor de IT ou da Construção), com todas as dimensões avaliadas acima de 90%, diz-nos que estamos no caminho certo e que a equipa merece que o meu esforço se mantenha». São estes predicados e resultados que levam o empresário a afirmar que «a ndBIM Virtual Building é uma equipa, antes de ser uma empresa»