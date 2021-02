Famalicão: “Não te deixes afogar”

O Grupo Desportivo de Natação, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, vai organizar uma ação de formação sobre “Técnicas Avançadas de Salvamento na Aula de Natação”.

A formação, nos dias 1 e 4 de março, das 20h30 às 23 horas, vai decorrer na plataforma TEAMS, sendo orientada pelo formador Paulo Santiago. É destinada a treinadores para os quais desenvolver técnicas avançadas de salvamento dos atletas e/ou alunos é uma mais-valia.

A ação é creditada para a Formação Contínua de Treinadores, com a validação pelo IPDJ de 1,0 Unidades de Crédito (UC) para a Componente Específica de Treinadores.

As inscrições, com um custo de 10 euros, podem ser efetuadas até às 19 horas do dia 1 de março, através do formulário em https://www.famalicao.pt/acao-de-formacao-em-tecnicas-avancadas-de-salvamento-na-aula-de-natacao&mop=1818

Para mais esclarecimentos, deve contactar o Grupo Desportivo de Natação, pelo telefone: 960 004 293.