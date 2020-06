Famalicão: Nadadores do GDN voltam à piscina

Os atletas do Grupo Desportivo de Natação de Famalicão estão de volta à piscina, após 90 dias de ausência devido à Covid-19.

Após uma primeira etapa de regresso faseado aos treinos, com 4 atletas, no dia 26 de maio, ao abrigo da lei do alto rendimento e das seleções nacionais, todos os escalões regressaram massivamente à piscina de Famalicão no dia 8 de junho.

Progressivamente, todos os nadadores voltaram a sentir o prazer da prática da natação federada, voltando à normalidade, com a máxima responsabilidade no cumprimento das normas sanitárias emanadas pela Direção-Geral da Saúde.

Cerca de 120 atletas retomaram o processo de treino, em horários distintos e mais reduzidos, com menor lotação por pista e menor frequência semanal.

A Escola de Natação do GDN abre no dia 1 de julho, permitindo que o processo de ensino-aprendizagem também volte à normalidade dos inúmeros alunos.

O Grupo Desportivo de Natação «agradece a confiança de todos os atletas e alunos, na certeza de que a responsabilidade individual permitirá um retorno sereno, gradual e sustentado».