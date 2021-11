Famalicão: Nadadora famalicense é campeã nacional de natação

No primeiro dia do Campeonato Nacional Juniores e Seniores de piscina curta, que está a decorrer até domingo, nas Piscinas Municipais de Leiria, o Grupo Desportivo de Natação de Famalicão já conquistou medalhas, com especial destaque para o título nacional júnior de Daniela Lopes, nos 400m estilos.

No mesmo dia – esta sexta-feira – Afonso Silva, também em 400m estilos, conseguiu o segundo lugar e, assim, o vice-título nacional. Registo, ainda, para Rui Madureira (50 mariposa) e João Campelos (100 bruços) que conquistaram o bronze para a natação famalicense.