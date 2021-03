Famalicão: Na última noite foram autuadas três pessoas por circulação fora do concelho

Na sequência de uma série de ações de fiscalização, levadas a cabo pela PSP nas últimas horas, três pessoas foram autuadas por estarem a circular fora do concelho de residência, violando, assim, as medidas do confinamento geral decretadas pelo governo.

Na última noite, e a esse propósito, foram autuadas pelo menos três pessoas, que não apresentaram justificação válida para estar fora do concelho de residência.

Nesse mesmo espaço de tempo, uma outra pessoa foi também multada, por estar a circular na via pública sem respeitar as regras em vigor.