Famalicão na Texworld USA com Inovação Têxti

O mundo, a partir de Nova Iorque, ficou a conhecer as potencialidades do Município e de quatro empresas têxteis famalicenses (Dune Bleue, Marjomotex, Olmac e Scoop) que marcaram presença na Texworld, que decorreu de 22 a 24 de julho.

No certame, que reuniu os maiores e melhores atores internacionais da área têxtil e do vestuário, Vila Nova de Famalicão ocupou um stand com a marca Famalicão Cidade Têxtil e a presença das empresas famalicenses foi apoiada pela autarquia através da atribuição de Vouchers Internacionalização, que resultam da parceria estabelecida com a ATP – Associação Têxtil e do Vestuário. Esta participação foi, também, preparada em colaboração com a Associação Selectiva Moda, através do projeto From Portugal.

O vereador da Economia, Inovação e Internacionalização, Augusto Lima, acompanhou a comitiva famalicense e faz um balanço «muito positivo» desta jornada de promoção, «pelo estabelecimento de inúmeros contatos com fabricantes e fornecedores das mais diversas proveniências que estão na linha da frente do desenvolvimento e da inovação têxtil».

Foi precisamente a inovação tecnológica e técnica associada ao setor que Vila Nova de Famalicão mostrou em Nova Iorque. Um dos exemplos, desenvolvido pela Scoop, foi o casaco Musgo equipado com iluminação inteligente com fibras óticas destinado a quem anda a pé ou de bicicleta.

«Sentimos que a nossa presença na Texworld ajudou a reforçar o desenvolvimento dos nossos negócios com os Estados Unidos», testemunhou Daniel Pinto, diretor da Scoop.