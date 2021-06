Famalicão: Na loja e online, o “Cantinho do Bebé” oferece conforto às famílias

A loja “Cantinho do Bebé” tem tudo para mimar bebés e mamãs, desde roupas, acessórios de transporte, produtos de higiene, brinquedos e muito mais.

Hélder Ribeiro quis trazer para Famalicão uma variedade de produtos das melhores marcas do mercado, que ajudam as famílias a crescer, desde a Chicco, BebéConfort, Quinny, Bebecar, pasito a pasito, Lansinoh, Bambo Nature e Saro para mimar o seu bebé.

O “Cantinho do Bebé” tem também para as mamãs produtos imprescindíveis para a saúde e bem-estar da grávida e pós-parto. Um exemplo é a mochila de mamã com muda-fraldas portátil incluído, para manter os essenciais de passeio sempre organizados.

Encontra tudo isto na loja do “Cantinho do Bebé”, que fica na Alameda Luís de Camões (junto à matriz antiga); mas também pode consultar e encomendar os produtos online. Venha conhecer o “Cantinho do Bebé”, um espaço de conforto que ajuda as famílias a crescer.

https://cantinhodobebe.pt/