Famalicão na Agro Semana

A Câmara Municipal está a promover produtos e produtores locais na Agro Semana – Feira Agrícola do Norte, que decorre até domingo, em Argivai, na Póvoa de Varzim.

No stand do Município, os visitantes podem descobrir vários produtos locais, incluindo os vinhos verdes, os produtos das Empresas da Geração Made IN do setor agroalimentar e outros produtos diferenciadores e biológicos produzidos no concelho.

A presença famalicense está enquadrada na estratégia de desenvolvimento económico e de dinamização do território, através do Famalicão Made IN, no quadro da afirmação e valorização da agricultura e dos produtos do setor agroalimentar que a autarquia reconhece como um ativo muito valioso.

É neste enquadramento que surge a marca BioCapital, uma iniciativa de economia social dinamizada em conjunto com as entidades parceiras da Rede Famalicão Empreende. A BioCapital tem como missão apoiar e incentivar projetos associados à produção, transformação e comercialização de produtos biológicos e endógenos.

A AgroSemana conta com mais de centena e meia de expositores, entre Câmaras Municipais e outras instituições, designadamente universidades e institutos politécnicos, bem como cooperativas, empresas, máquinas agrícolas e alimentação, numa área de 170.000 m2.